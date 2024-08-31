Учился у отменившего смертную казнь юриста: раскрыта личность адвоката Павла Дурова

Уехавшая в Латвию кинокритик Зинаида Пронченко раскрыла личность адвоката, представляющего интересы основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции.

По ее словам, защитой программиста занимается Давид-Оливье Камински, который якобы учился у отменившего смертную казнь юриста Робера Бадинтера, скончавшегося в феврале 2024 года.

«Первым его крупным делом был иск против Apple, поскольку они позволили разместить в ITunes приложение под названием «Еврей - не Еврей», распознававшее евреев среди сильных мира сего. Камински обвинил Apple в антисемитизме», - написала Пронченко в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что в основном Камински занимается защитой французских рэперов, которые «любят драться в аэропортах».

Кинокритик также обратила внимание, что на сайте у адвоката вместо визитки указана цитата: «справедливость — это хлеб для народа, но народ всегда голоден».

Напомним, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в рамках предварительного расследования по делу о борьбе с киберпреступностью. Миллиардера поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях. Дуров прилетел в Париж на частном самолете вместе с девушкой. В столице Франции у него был запланирован ужин. 28 августа состоялся суд, после которого бизнесмена выпустили под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать Францию.

Ранее ректор Евразийского международного университета, президент Дома БРИКС Константин Клименко сообщил о выдвижении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в кандидаты на получение Нобелевской премии.