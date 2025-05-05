«Училась разводить мужиков»: бывшая жена Ромы Жукова язвительно высказалась о его новой спутнице

Экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков в 2017 году со скандалом развелся с Еленой Жуковой, родившей ему шестерых детей, после 12 лет брака. Спустя три года артист женился на молодой модели Ольге Илларионовой. Елена раскритиковала его новую спутницу, обвинив ее в меркантильности.

Экс-супруга 58-летнего исполнителя хита «Я люблю вас, девочки» уверена: Ольга живет с Романом только ради денег.

«Там обученный объект. Знает, как мужика удовлетворить и за это деньги получить. В эскорте все тонкости знает. Училась этому, как разводить качественно мужиков, стариков особенно», - написала Елена в своих социальных сетях, добавив, что все деньги мужа достанутся модели, если «армия родных» не начнет бороться за наследство.

Елена призналась, что причиной развода стал алкоголизм музыканта. Во время запоев Жуков якобы мог вести себя агрессивно и нередко выходил в таком состоянии на сцену. Нередко экс-супруге артиста приходилось вызывать медиков, чтобы они его прокапали. Жукова призналась, что испытала в браке с Романом «позор». Женщина переживала за детей и приняла решение отпустить певца.

В 2020 году Жуков вступил в брак с Ольгой Илларионовой, которая младше него на 25 лет. Общих детей у пары нет.

Ранее Рома Жуков раскрыл траты на шестерых детей. Он признался, что порой у него уходит 100 тыс. рублей на ребенка за один день. Самые большие статьи расходов — учеба и вещи.