Ученый объяснил, почему брак Булановой и Руднева гармоничен даже при большой разнице в возрасте

Брак 54-летней певицы Татьяны Булановой и 35-летнего Валерия Руднева гармоничен с научной точки зрения. К такому выводу пришел ученый Григорий Кваша, который проанализировал годы рождения супругов.

19-летняя разница в возрасте супругов многих удивляет. Однако ни Буланова, ни Руднева не обращают на это внимание.

Кваше предложили проанализировать даты рождения и сделать вывод, насколько гармоничен союз. При этом имен не называлось.

Ученый-кристаллограф определил, что Руднев родился в год Дракона. Такие люди «не зациклены на том, чтобы жениться обязательно на молоденькой», хотя многие мужчины предпочитают выбирать именно такую жену.

«Драконы удивительным образом видят душу женщины. А какой возраст, какая оболочка у души — им не очень важно», - сказал Кваша и добавил, что многие Драконы берут в жены женщин «в серьезном возрасте».

Он подчеркнул, что при большой разнице в возрасте пара сложилась гармонично.

Ранее мы писали, что спустя две недели после свадьбы Буланова поразила своим видом. Подробнее читайте в нашем материале.