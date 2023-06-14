Певица Татьяна Буланова спустя две недели после свадьбы встревожила своим видом

Певица Татьяна Буланова 2 июня вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который младше артистки на 19 лет. Спустя две недели после бракосочетания она встревожила людей своим видом.

Буланова опубликовала видео в соцсетях, на котором пригласила всех желающих на открытие своего ресторана. Поклонники обратили внимание на макияж певицы.

«Кошмар, ну и макияж, скоро бабка, а все молодится», - написал один из фанатов.

Многим показалось, что артистка осунулась, а из-за освещения в зале под ее глазами будто все почернело. И молодой муж тут ни при чем.

Поклонники считают, что рядом с ним 53-летняя певица, наоборот, расцвела. Она следит за собой и старается соответствовать избраннику.

Выходя замуж третий раз, исполнительница выбрала платье стоимостью 150-300 тыс. рублей.

Об этом рассказала дизайнер Аника Керимова. Она сочла платье Булановой «вполне достойным». Кроме того, Керимова отметила, что наряд для свадьбы должен быть не только красивым, но и комфортным – это Буланова себе обеспечила.