Учеба за 1,2 млн рублей в год: Алла Пугачева лично проводила детей в русско-еврейскую школу

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) и его жена певица Алла Пугачева проводили детей Лизу и Гарри в израильскую школу. Соответствующее видео показал глава семейства.

Примадонна снимала проводы в школу на камеру.

«Ничего не забыли? Отлично. Семейка наконец-то воссоединилась», - говорит за кадром Пугачева.

Ее дочь заявила: «Будем учиться». На это Галкин* отреагировал, сказав: «Я б тоже пошел». Супруга на это заявила: «Давай на гастроли уже иди».

По данным сайта mk.ru, обучение каждого ребенка стоит, как минимум, 600 тыс. рублей в год.

Недавно очевидцы сообщали, что у детей есть собственный водитель, который доставляет их в русско-еврейскую школу. Учебное заведение находится не близко – ехать до него чуть больше 30 минут.

Напомним, семья Пугачевой и Галкина* живет в Израиле больше года. Осенью Примадонна приезжала в Москву и забрала документы детей из школы.

Ранее мы писали, что у Пугачевой начался птоз лица.