Пострадала зона под глазами: у Аллы Пугачевой начался птоз

Пластический хирург Александр Вдовин проанализировал последнюю фотографию певицы Аллы Пугачевой. Он пришел к выводу, что у артистки начался птоз лица.

Специалист отметил, что на снимке использовались фильтры или фотошоп. Однако Вдовин разглядел неидеальную внешность Примадонны.

«Судя по последним фото, Алла Борисовна давно не посещала косметолога», - сказал он сайту mk.ru.

Вдовин предположил, что за границей аппаратные технологии и инъекционные методики используют не так интенсивно – потому у артистки такой вид.

«В целом у Пугачевой сейчас наблюдается птозирование нижней трети лица. Необходима помощь аппаратных технологий и инъекционных методик…», - сообщил специалист.

Он добавил, что у Пугачевой «страдает зона под глазами»: заметна сильная отечность. Ее могут вызывать грыжи и малярные мешки, а также некоторые серьезные проблемы в организме. Выявить причину можно только путем обследования.

Вдовин советует Примадонне не прибегать к пластической операции: хирургические вмешательства запрещены 74-летней артистке в силу возраста. Рекомендуется исключить загар и жирную пищу: это позволит избежать пигментных пятен и вернуть лицу здоровый цвет.

«А вот аппаратные процедуры и инъекции делать необходимо», - заключил специалист.

Фото, о котором идет речь, вызвало шквал негодования поклонников. Некоторые писали в комментариях, что на снимке «зомби».