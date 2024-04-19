Участвовали в антироссийских мероприятиях: бардов Никитиных попросили признать иноагентами

Барды Сергей и Татьяна Никитины должны быть включены в реестр иностранных агентов и проверены на содействие терроризму. С таким предложением выступила правозащитная организация «Сорок сороков», передает «Абзац».

Активисты направили соответсвующее прошение в Минюст РФ. В нем они указали, что барды принимали участие в антироссийских фестивалях, а также содействовали лицам, признанными террористами. Деньги, собранные на такого рода мероприятиях, должны были пойти на помощь киевскому режиму.

В своих последних роликах Никитины публично осудили действия российских властей, а также поддержали Украину и ее правительство.

Барды обрели популярность еще в 1970-х. Сергей и Татьяна Никитины исполнили множество песен для кинофильмов и мультфильмов. Самые известные из композиций — «Александра» и «Большой секрет для маленькой компании».

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что критикующие Россию режиссеры не должны попадать в прокат. По его мнению, таким деятелям культуры и кино не должны выдавать соответствующие удостоверения.