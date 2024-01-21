Участники шоу «Экстрасенсы» объявили своим призом медиума Александра Шепса

Съемки шоу «Экстрасенсы. Реванш» превратились в настоящее испытание для медиума и члена жюри Александра Шепса. Участники проекта объявили его своей главной наградой.

Так, сначала ведунья Ангелина Изосимова призналась, что пришла бороться не столько за место в проекте, сколько за Шепса, которого видит своим «призом».

Кроме того, один из участников шоу заверил, что его никто не сможет «прочесть», так как он поставил защиту. В итоге Шепс невольно включился в борьбу.

«Это настоящее пенальти!» — прокомментировал происходящее ведущий шоу Марат Башаров.

В результате медиум смог рассказать о «защищенном» мужчине, вызвав удивление и огорчение участника, сообщает портал 63.ru.

Ранее мы писали, что Александр Шепс разозлил приглашенную участницу, певицу Наталью Штурм. Артистка была возмущена тем, что ее заподозрили в использовании любовного приворота.