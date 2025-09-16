Участники получают чат-болталку: Полина Диброва зарабатывает миллионы на клубе рублевских жен

Годовой доход клуба рублевских жен, который организовала Полина Диброва, составляет порядка 37,5 миллиона рублей. К такому выводу пришел Telegram-канал «Самые сливки».

В клубе экс-жены телеведущего Дмитрия Диброва в настоящее время состоят 250 женщин. При этом каждая из них платит ежегодный членский взнос в размере 150 тысяч рублей.

Как откровенно рассказала 36-летняя Полина в интервью Лауре Джугелия, за эти деньги женщины получают круглосуточное общение среди единомышленниц.

«Это площадка для самореализации, где можно преподнести какой-то свой продукт или дело своей жизни. Это площадка, где ты утром можешь просто написать: «девочки, пойдемте выпьем кофе», и действительно найдутся эти люди», - разоткровенничалась Диброва.

Она также с гордостью сообщила, что у клуба есть закрытые чаты «Общалка» и «Барахолка».

Напомним, Дмитрий Дибров 25 сентября официально оформит развод с женой Полиной, с который прожил 16 лет. Паре удалось достичь мирового соглашения ради троих общих детей. Новым избранником Полины стал 50-летний друг семьи, миллиардер Роман Товстик.

Ранее Полина Диброва впервые прокомментировала роман. Она заверила, что не уводила из семьи отца шестерых детей, и возложила всю вину на жену любовника Елену Товстик, с которой ранее дружила.