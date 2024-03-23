Участники группы «Пикник» выпустили официальное заявление о теракте в «Крокус Сити Холле»

Участники рок-группы «Пикник» выпустили официальное заявление в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», где накануне, 22 марта, должен был состояться их концерт. Обращение музыкантов опубликовано на странице коллектива во «ВКонтакте».

«Вся команда «Пикника» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», — написали участники группы «Пикник».

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. Неизвестные проникли в здание с оружием и открыли стрельбу. В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

Недавно появилась информация, что глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее сообщалось о том, что концертный директор группы «Пикник» Владимир Сафронов заявил, что один из участников коллектива, пропавший во время теракта в «Крокус Сити Холле», до сих пор не выходит на связь после случившегося.