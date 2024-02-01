Солист «Би-2» признал, что нарушил закон, но назвал наказание несоизмеримым. Об этом пишет РЕН ТВ.

Участник группы «Би-2» Егор Бортник* (признан иноагентом на территории РФ) пообщался в аэропорту Тель-Авива с журналистами. Он признался в том, что коллектив нарушил законы Таиланда.

«Это было неожиданностью, несоизмеримое наказание. Я понимаю, мы не по своей вине, но все-таки нарушили закон. Но то, что происходило дальше, это было уже вне какой-то логики», — рассказал музыкант.

Солист группы добавил, что благодарен людям, которые помогли ему с депортацией в Израиль. Отметим, что изначально консульство России настаивало на том, чтобы «Би-2» депортировали на родину.

«Хорошо, что есть люди на земле, которые настолько эмпатичны, что готовы делать чудеса», — признался Бортник*.

Ранее мы писали о том, что концерт «Би-2» в Дубае оказался на грани срыва из-за российских дипломатов.

*признан иностранным агентом на территории России.