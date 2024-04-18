Участники «голой» вечеринки возглавили список самых высокооплачиваемых артистов

Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев составил список самых высокооплачиваемых российских артистов, который возглавили Филипп Киркоров, Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, Полина Гагарина и Анна Asti.

При этом на первое место он все же поставил исполнительницу хита «Царица» Анну Asti, которой удается давать по два-три концерта в день в разных городах страны.

Как подчеркнул эксперт, скандал с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой не повлиял на гонорары звезд, принявших участие в нашумевшем мероприятии.

«Чем выше статус артиста, тем больше у него гонорары, это ни для кого не секрет», — рассказал Бабичев в беседе с NEWS.ru.

По его данным, за одно мероприятие Гагарина, Asti и SHAMAN зарабатывают порядка 6-8 миллионов рублей. Кроме того, Бабичев напомнил о взявшей паузу в карьере певице Юлии Zivert, гонорары которой составляют примерно такую же сумму.

«Zivert до недавнего времени тоже получала около шести миллионов. Но я не исключаю, что в будущем эта цена будет расти в связи с этой нынешней паузой», — пояснил продюсер.

Владимир Пресняков и Клава Кока зарабатывают чуть меньше - около 3 миллионов рублей за выступление.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров и Григорий Лепс тратят на охрану миллион рублей в месяц. После теракта в подмосковном Красногорске звезды шоу-бизнеса стали более внимательно относиться к своей безопасности.