Участники «голой» вечеринки возглавили список самых высокооплачиваемых артистов
© Комсомольская правда | East News
Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев составил список самых высокооплачиваемых российских артистов, который возглавили Филипп Киркоров, Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, Полина Гагарина и Анна Asti.
При этом на первое место он все же поставил исполнительницу хита «Царица» Анну Asti, которой удается давать по два-три концерта в день в разных городах страны.
Как подчеркнул эксперт, скандал с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой не повлиял на гонорары звезд, принявших участие в нашумевшем мероприятии.
«Чем выше статус артиста, тем больше у него гонорары, это ни для кого не секрет», — рассказал Бабичев в беседе с NEWS.ru.
По его данным, за одно мероприятие Гагарина, Asti и SHAMAN зарабатывают порядка 6-8 миллионов рублей. Кроме того, Бабичев напомнил о взявшей паузу в карьере певице Юлии Zivert, гонорары которой составляют примерно такую же сумму.
«Zivert до недавнего времени тоже получала около шести миллионов. Но я не исключаю, что в будущем эта цена будет расти в связи с этой нынешней паузой», — пояснил продюсер.
Владимир Пресняков и Клава Кока зарабатывают чуть меньше - около 3 миллионов рублей за выступление.
Ранее стало известно, что Филипп Киркоров и Григорий Лепс тратят на охрану миллион рублей в месяц. После теракта в подмосковном Красногорске звезды шоу-бизнеса стали более внимательно относиться к своей безопасности.