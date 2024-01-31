Участникам «голой» вечеринки начали отказывать в продаже жилья

В Новой Москве застройщик отказался продавать коттедж участникам «голой» вечеринки. На объявление, выставленное продавцом, обратило внимание издание Lenta.Ru.

Дом с чистовой отделкой и теплым полом находится в деревне Мостовское. Коттедж стоит 19 млн рублей. Владелец жилья сможет оформить постоянную регистрацию в Москве.

При этом в объявлении говорится, что дом не продается участникам «голой» вечеринки: Ксении Собчак, Филиппу Киркорову, Диме Билану, Джигану, Алене Водонаевой, Лолите Милявской, Анне Asti, Vacio, Саше Спилберг, а также их родственникам и иноагентам.

20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Ксения Собчак и другие. Все они поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После вечеринки всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Ранее Охлобыстин высказался о судьбе гостей «голой» вечеринки. Подробности читайте в этой статье.