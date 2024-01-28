Актер Анатолий Руденко решил выступить в театре после задержания с наркотиками, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

17 января стало известно о задержании в Москве актера Анатолия Руденко, известного по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская». Мужчину арестовали с пакетиком наркотиков. Сейчас актер находится под подпиской о невыезде, поэтому может свободно передвигаться по стране и даже выступать на сцене.

27 января Руденко впервые после скандального задержания появился на работе — артист выступил в спектакле Глеба Черепанова «Вий» в роли Хомы Брута. Об успешной премьере в соцсетях рассказала супруга актера.

«Правда сильнее вранья, любовь превыше всего, добро побеждает зло — если тебя держат за руку. С премьерой, Анатолий», — написала она.

При этом Руденко отказался общаться с прессой и поклонниками, которые хотели задать ему вопросы о задержании.

Ранее мы писали о том, что актер Стекольников не стал скрывать, что попавшегося с наркотиками Руденко могли подставить.