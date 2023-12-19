Участник «Уральских пельменей» Калугин вспомнил самое нелепое выступление коллег

Участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Сергей Калугин вспомнил, как его коллегам пришлось выступать голыми. Об этом он рассказал в шоу «Предельник» на YouTube-канале ведущего Андрея Пределина.

По словам Калугина, однажды участники «Уральских пельменей» появились на сцене КВН в обнаженном виде. Артист подчеркнул, что счастлив, что в это время настройка музыки требовала присутствия кого-то на сцене, поскольку это успокоило ситуацию и убрало акцент с появления юмористов без одежды.

В то же время участник «Уральских пельменей» отметил, что смог бы выйти на сцену голым вместе с коллегами, если бы не отвечал за музыку.

«Но, если бы я там стоял, я уверен, я бы сейчас стыдился этого факта. Это за гранью», добавил комик.

Ранее юморист Сергей Нетиевский допустил свое возвращение в «Уральские пельмени». Уточняется, что комика выгнали с поста директора команды в 2015 году. Тогда юристам удалось обжаловать это решение в суде, однако спустя время уже сам Нетиевский решил покинуть коллектив.