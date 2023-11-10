Сергей Нетиевский допустил свое возвращение в «Уральские пельмени», об этом он рассказал сайту E1.RU.

Напомним, юмориста Сергея Нетиевского выгнали с поста директора команды в 2015 году. Тогда юристы обжаловали это решение в суде, однако позже сам Нетиевский решил покинуть коллектив.

Спустя восемь лет юморист рассказал, есть ли вероятность того, что он когда-нибудь вернется в «Уральские пельмени».

«Думаю, что должно много воды утечь, а поле сражений — порасти зеленой травой. Я всегда за какое-то обновление. Когда ты что-то делаешь, наступает момент, что хочется чего-то нового… Может быть. Я не исключаю», — рассказал он.

По словам юмориста, с некоторыми коллегами из коллектива у него до сих пор не самые лучшие отношения.

«Когда люди живут и работают, у них возникают люфты, недосказанность во взаимоотношениях. Когда расходятся, у них у каждого своя правда: один так считает, другой так. А потом, со временем, как-то все это уляжется», — объяснил Нетиевский.

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