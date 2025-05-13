Участник «Уральских пельменей» арендовал самую дорогую концертную площадку в Екатеринбурге на 60-летие

Участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов отметил 60-летие, арендовав самую дорогую концертную площадку в Екатеринбурге. Речь идет о Teatro Veneziano, который называют театром богачей.

На празднике присутствовала коллега Соколова Ксения Корнева, пишет Ura.ru. Она делилась фотографиями с юбилея коллеги. Стоит отметить, что день рождения Соколова был еще 11 апреля, но праздник состоялся спустя месяц - 9 мая.

На юбилее звезды «Уральских пельменей» работали ведущие, выступала кавер-группа «Каникулы». В конце вечера юморист с женой и детьми задул свечи на торте.

Ранее стало известно, что Ксения Корнева выходит замуж. Об этом проговорилась другая участница «Уральских пельменей» Илана Дылдина.

В соцсетях она предложила поклонникам угадать, зачем прилетела в Екатеринбург. В комментариях предположили, что на свадьбу Ксении. Однако Илана раскрыла, что торжество пройдет в июле.