Участник шоу «Выжить в Самарканде» накричал на Анну Седокову в эфире: подробности

Торнике Квитатиани объяснил, почему накричал на Анну Седокову.

Артисты стали участниками реалити «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», чтобы побороться за главный приз. Между многими участниками развязались конфликты и интриги. Не исключением стали и Анна с Торнике, которые поругались публично между собой.

Тогда в проекте Седокова и Квитатиани признались, что они не смогли правильно договориться. Однако Торник объяснил, что разозлился на Анну из-за того, что так не сдержала своего обещания и обманула его: девушка отдала голос за то, чтобы артист пошел на испытание на выбывание.

Тогда певец был уверен, что исполнительница решила его подставить и разозлился.

«Меня разозлило то, что мы договорились не голосовать друг против друга. Я ее спросил: „Почему ты проголосовала против меня? Мы же договорились!“ Она перед всеми: „Когда мы договорились?!“ Я вышел дураком. Я просто взорвался!» — раскрыл Торнике в шоу «Все реалити».

Кроме того, по словам Квитатиани, ему жаль Седокову, ведь после проекта она столкнулась с большими проблемами в личной жизни, о которых знает даже вся Европа. Торнике публично принес извинения Анне за то, что в шоу он не сдержался и накричал на нее.

«Я очень сожалею о том, что с ней произошло после шоу. Жаль, что такое происходит в мире. Просто извини за повышенный тон, Аня. Я не должен был этого делать. Держись, вставай на ноги, жизнь продолжается», — заявил Торнике.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова записала песню о самоубийстве Яниса Тиммы.