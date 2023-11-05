Участник шоу «Суперстар!» обвинил Пугачеву в крушении карьеры из-за сходства с Киркоровым

Участник шоу «Суперстар!» на НТВ Игорь Наджиев начал выступать в 90-х годах, но так и не смог стать звездой эстрады. В видеооткрытке, показанной перед выступлением, артист внезапно намекнул, что его карьера не состоялась из-за Аллы Пугачевой.

Наджиев не стал открыто называть имя, но сказал, что его карьера пошла на спад из-за певицы - тезки его жены. Известно, что супругу артиста зовут Алла.

Как пишет портал ctnews.ru, Пугачевой не понравилась внешность Наджиева. В свое время его даже называли «российским Майклом Джексоном» за сходство со звездой. При этом Алее Пугачевой якобы показалось, что артист слишком напоминал Филиппа Киркорова, который в те времена был ее мужем. Якобы Пугачева убрала Наджиева со сцены, чтобы избавить супруга от конкурента.

В первом выпуске шоу «Суперстар!» Игорь исполнил свой старый хит «Ну, целуй» на стихи Сергея Есенина. Его выступление понравилось членам жюри Лере Кудрявцевой и Стасу Пьехе. Они отметили, что голос артиста за столько лет совершенно не изменился.

Ранее мы писали, что Аллу Пугачеву неоднократно обвиняли в том, что она ломала судьбы артистам эстрады. Так, о конфликте с примадонной говорили телеведущая Ангелина Вовк, исчезнувший со сцены исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов, Владимир Пресняков, Валентина Легкоступова и многие другие.