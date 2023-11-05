Составлен список звезд, карьеру которых могла разрушить Алла Пугачева

Певицу Аллу Пугачеву неоднократно обвиняли в том, что она ломала судьбы артистам эстрады. Так, о конфликте с примадонной говорили телеведущая Ангелина Вовк, исчезнувший со сцены исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов, Владимир Пресняков, Валентина Легкоступова и многие другие.

Ходили слухи, что в немилость к Пугачевой попал даже Иосиф Кобзон, но пошатнуть его авторитет и карьеру она не смогла.

В 2006 году произошел скандал с изгнанием из «Песни года» бессменных ведущих Ангелины Вовк и Евгения Меньшова. Именно тогда в программу пригласили Пугачеву. В ходе съемок у ведущих просто забрали микрофоны и не дали им слова.

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов открыто обвинял примадонну в несостоявшейся карьере. По его словам, Пугачева даже платила деньги, чтобы его не показывали по телевизору.

Вместе с тем, сама Алла Борисовна причастность к исчезновению артиста опровергла и заявила, что «все неудачники» пытаются ее обвинять.

Как пишет News.ru, первый муж певицы Маши Распутиной Владимир Ермаков рассказывал, что после первой же встречи в отношениях между артистками случился раскол. После этого Распутина на несколько лет пропала с экранов. Позднее звезда вернулась на эстраду с композицией «Роза чайная» в дуэте с Филиппом Киркоровым.

Иосиф Кобзон в своих мемуарах признавался, что помогал Пугачевой пробираться на сцену из жалости, однако та заболела звездной болезнью. Отношения между звездами испортились после того, как примадонна не пригласила Кобзона на «Песню года», в которой тот принимал участие 24 года подряд.

«На неё просто надо реагировать соответствующим образом. Брякнет она что-то, а в ответ ей: „Да пошла ты“. И она сразу успокаивается и становится на место», — признавался Кобзон.

Попал в немилость к Пугачевой и бывший зять Владимир Пресняков из-за романа с дизайнером и моделью Леной Ленской. Певец на несколько лет пропал с экранов, а карьера пошла на спад. Сама Алла Борисовна говорила, что не имела отношения к проблемам бывшего родственника.

Кроме того, Пугачеву обвиняли в крахе карьеры певицы Валентины Легкоступовой, покровителем которой считался Кобзон. Ходили слухи, что причиной стал конфликт из-за композиции Раймонда Паулса и Ильи Резника.

Ранее концертный организатор рассказал, сколько получат российские звезды за новогоднюю ночь.