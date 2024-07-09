Участник шоу «Квартал 95» Александр Эллерт покинул Украину

Актер Александр Эллерт покинул территорию Украины. Сам он назвал свой отъезд законным. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на иностранный портал.

По данным источника, артист шоу «Квартал 95» уехал из страны. Он подчеркнул, что его решение об отъезде не было связано с деятельностью Министерства культуры и самого проекта. Также Александр попросил не строить теорий по поводу того, из-за чего он пересек границу.

Напомним, что до Эллерта из Украины уехал сценарист «Квартала 95» Руслан Ханумак. Он перебрался в США, где у него живет сын. Примечательно, что мужчина является военнообязанным.

Ранее певец Иван Дорн объяснил, почему поддерживает Украину, но не приезжает в страну. Он заявил, что боится попасть под мобилизацию. Отметим, что артист после начала СВО раскритиковал Россию и перестал выступать на территории государства. Сейчас ему запрещен въезд в РФ на 50 лет.