Участник шоу «Экстрасенсы» решил напомнить про алкоголизм Марата Башарова

Премьера шоу «Экстрасенсы. Реванш» на телеканале ТНТ была омрачена перепалкой между медиумом Никитой Турчиным и ведущим Маратом Башаровым. В диалог знаменитости и участника проекта также вмешаться члену жюри, минималист Илья Ларионов.

23-летний Турчин в ходе испытания должен был отгадать человека, победившего наркотическую зависимость. Когда Башаров озвучил задание, Никита ответил, что готов приступить к поискам того, кто «поставил это дело на паузу».

На что ведущий уточнил, действительно ли он считает, что бывших наркоманов и алкоголиков не бывает.

«Вам лучше знать», — внезапно ответил Башарову экстрасенс, намекнув на то, что ранее актер боролся с зависимостью от спиртного.

В этот момент входящая в состав жюри Вера Сотникова ахнула, а минималист Илья Ларионов решил заступиться за Башарова и оскорбил Никиту.

«Я не считаю, что как-то дерзко ответил Марату, который сам акцентировал внимание на этой теме. Я, на самом деле, так думаю. Бывших наркоманов и алкоголиков не бывает», — прокомментировал инцидент Никита Турчин в беседе с Kp.ru.

С мнением экстрасенса согласилась и экс-телеведущая Дана Борисова. Она отметила, что сорваться можно в любой момент, даже после 10 лет трезвости.

Ранее мы писали, что в новом шоу между собой сразятся участники, которые не смогли одержать победу в прошлых сезонах. Членами жюри станут Виктория Райдос, Александр Шепс, Илья Ларионов и Вера Сотникова.