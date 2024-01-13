Первый выпуск шоу «Экстрасенсы. Реванш» начался со скандала

Участник шоу «Экстрасенсы. Реванш» Никита Турчин устроил скандал в первом выпуске телепроекта. Его поведение возмутило не только ведущего Марата Башарова, но и медиума Александра Шепса.

В ходе завязавшейся перепалки не обошлось без оскорблений.

Отмечается, что в новом сезоне шоу между собой сразятся участники, которые не смогли одержать победу в прошлых сезонах. Членами жюри станут Виктория Райдос, Александр Шепс, Илья Ларионов и Вера Сотникова.

В каждом выпуске участники будут выполнять задания, результаты которых оценят члены жюри. Победитель проекта «Реванш» автоматически попадет в следующий сезон «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Занявший второе место участник без кастингов попадет в новый сезон «Битвы экстрасенсов», сообщает портал GorodСhe.ru

Ранее мы писали, что Олег Шепс занял второе место в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», уступив первенство чернокнижнику Владу Череватому. Медиум не ожидал такого результата, поэтому был сильно расстроен своим поражением, у него даже пропало желание отмечать Новый год.