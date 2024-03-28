Участник «Новой Фабрики звезд» Малахов назвал артистов, с которыми мечтает записать совместный трек

Участник шоу «Новая Фабрика звезд» Александр Малахов признался, что хочет записать совместный трек с певцами Сергеем Лазаревым, Григорием Лепсом и Сергеем Жуковым. Пока это только мечта молодого вокалиста, но он стремится к ее исполнению.

Малахов стал одним из новых «фабрикантов» в 2024 году. Однако далеко продвинуться в проекте у него не вышло. Попав в номинацию, он не получил заветные голоса и уехал домой. Но оставлять творчество юный артист не планирует. У него довольно большие планы на отечественный шоу-бизнес.

«Мне очень близко творчество Сергея Лазарева и Григория Викторовича Лепса. Исполнить с ними песню – мечта, которую я очень хочу осуществить!» - отметил Александр в беседе с WHOOPEE.ru.

Также в ближайшее время Малахов планирует выйти на сцену вместе со своим наставником Сергеем Жуковым. Он хочет исполнить на концерте подаренную музыкантом песню «Братик».

Напомним, что, кроме Александра Малахова, «Новую Фабрику звезд» также уже покинули Лео Канделаки, Эстер Горбадей и Аркадий Евтушенко.

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