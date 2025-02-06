Участник «Иванушек International» появился на публике с женой

Музыкант вместе с женой приехал в Государственный Кремлевский дворец на премьеру этно-оперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир».

«Грандиозно! Поздравляем и благодарим всех причастных к созданию этого шедевра», — написал артист.

Кирилл Андреев в 1998 году познакомился с инструктором по аэробике Лолитой Аликуловой. Спустя два года влюбленные официально зарегистрировали отношения, и в браке у них родился первенец, которого назвали в честь отца.

Сын супругов в 19 лет женился на своей девушке Аделине, пара сыграла свадьбу в феврале 2020 года. Участник «Иванушек International» признавался, что не стал отговаривать наследника от раннего брака, осознав серьезность его намерений.

В 2021 году у музыканта родилась внучка. Артист рассказывал, что помогает растить Аннелию, и когда выходит с ребенком на улицу, то иногда делает вид, что гуляет с собственной дочерью,

В январе текущего года стало известно, что музыкант вновь стал дедом. Невестка звезды сообщила о рождении второго ребенка в соцсетях, не раскрывая его пол.

Ранее композитор Игорь Матвиенко рассказал о планах создать мюзикл про «Иванушек International».