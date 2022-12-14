Участник «Импровизации» Шастун попал в скандал из-за домогательств

Совсем недавно руководство «ТНТ» объявило о закрытии «Импровизации». Казалось, эта проблема должна была стать единственной для участников шоу. Тем не менее одному из них показалось этого мало. На днях Антон Шастун сделал провокационное заявление и сразу же оказался в центре харассмент-скандала.

Мужчина рассказал о своих школьных годах. Как выяснилось, примерным поведением он никогда не отличался. Так, юморист открыто заявил об издевках над одноклассницами. Он признался, что ему было весело «лапать» девчонок и трогать их за ягодицы. «В какой-то момент все пацаны взрослеют. Следующая стадия начинается, когда на уроках мы оттягивали лифчики и пытались их расстегнуть. Веселье невероятное!» — смело сообщил Антон.

Кроме того, Шастун рассказал и о своих приставаниях к одной девочке по имени Оля. Он вновь нарушил рамки приличия. «Я жестко лапал ее, а она просто стояла. В какой-то момент понял, что ничего не происходит. Тогда я отпустил руку и ушел», — резюмировал юморист.

Тем не менее не все оценили эти признания. Сейчас пользователи Сети пишут гневные комментарии в адрес Антона, а многие девушки откровенно написали ему о том, как стали жертвами домогательств в свое время. «Если вы считаете это нормальным только потому, что вам нравится Шастун, то очень надеюсь, что с вашими детьми поступят также», — отреагировали фолловеры.

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