Участник группы «Три дня дождя» подделал водительские права и был судим

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов имеет судимость по уголовному делу о покупке и использовании поддельных водительских прав. Об этом пишет PostNews.

Суд по делу музыканта проходил в октябре 2022 года, а сам инцидент — летом того же года. Журналисты PostNews выяснили, что артист купил фальшивые водительские права через Telegram и попытался предъявить их сотруднику ГИБДД в августе 2022 года. Сотрудник полиции усомнился в подлинности документа, он изъял его у Викторова в присутствии понятых.

В ходе суда выяснилось, что поддельные права участника группы «Три дня дождя» были напечатаны на принтере. Артист полностью признал свою вину. Суд назначил знаменитости наказание в виде ограничения свободы на два месяца: ему было разрешено покидать дом только для того, чтобы отмечаться в полиции.

Источник сообщает, что до этого музыкант уже неоднократно нарушал закон: в августе 2020 года рок-исполнителя задержали за пьяное вождение, а в августе 2022-го Викторову снова выписали штраф за езду без прав в Москве.

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