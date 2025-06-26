Участник «голой» вечеринки Ивлеевой заявил, что избежал армии благодаря Богу

Пришедший в носке на вечеринку Ивлеевой рэпер Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio, рассказал об отъезде из России. Исполнитель заявил в интервью Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории РФ), что принял решение после того, как в военкомате потеряли его документы.

Напомним, что общественность была возмущена скандальным мероприятием с участием звезд. Особое внимание было уделено молодому рэперу, который явился на вечеринку без одежды – в одном носке. Он поспешил уехать из России, а сейчас объяснил, почему это сделал.

Молодой человек считает, что Бог спас его от армии. Он вспомнил, как в десятый раз пришел в военкомат за справкой об отправке в армию.

«Я прихожу туда. Прихожу, сажусь в окно, полностью смирившись. И мне говорят: «Мы потеряли все твои документы», — поделился Николай.

По его словам, документы искали полчаса, а потом сказали парню приехать в следующий раз.

«Я выхожу и думаю: «Если это не Господь, то что это?». И тут я понимаю. Сейчас эти самые агенты, которые везде со мной ходили, они уже мне звонят. Они уже знают, что я иду в спецназ. И все вокруг меня выглядит так, что, грубо говоря, все верят мне. Все расслабились. Я заслужил их доверие своей вежливостью и всем этим. Думаю: «Окей, Коль, никто сейчас не сможет тебе помочь, но знаешь, чего ты хочешь? Ты хочешь уехать», — рассказал рэпер.

Тогда Vacio решил уехать из страны.

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