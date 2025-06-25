«Мне плевать на ее тяжелый период»: за что Иосиф Пригожин обиделся на Ивлееву

Иосиф Пригожин сообщил, что Настя Ивлеева «сама себя затащила на дно». Продюсер резко высказался о блогерше в эфире шоу «Дневник Хача».

В новом интервью продюсер рассказал об обиде на Настю. Как выяснилось, семь лет назад она пригласила их с Валерией на съемки шоу, которое так и не вышло. Создатели проекта посчитали, что выпуск не наберет много просмотров. По словам Иосифа, съемки были бесплатными, и Ивлеева даже не извинилась перед ними.

«Мне плевать на ее тяжелый период. Мне вообще ее не жалко, честно. Потому что нельзя к другим относиться по-свински. Почему я должен жалеть? Она не пожалела 6 часов времени мои и Валерии. В данном случае не могу сострадать, зацепили за живое», — высказался он.

Пригожин отметил, что не высказывался о Насте до скандала с «голой» вечеринкой из-за отсутствия вопросов. Однако теперь он не намерен молчать. По его мнению, блогерша «сама себя затащила на дно»: ее провокационное мероприятие было «несвоевременным».

«Она сама себя затащила на дно! Эта вечеринка была несвоевременной. Выглядела бесовщиной», — резюмировал он.

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