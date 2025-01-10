Участник «Евровидения» и победитель «Маски» Ivan вывел в свет жену впервые после родов

Певец Ivan, который стал победителем шоу «Маска», рассказал, что впервые сводил жену в кино после родов, которые состоялись в 2023 году. Белорусский певец, ранее участвовавший в «Евровидении», живет в Москве, где и провел новогодние праздники.

Ivan заявил, что гулял с семьей, смотрел сериалы и ходил с родными по магазинам.

«Я жену сводил в кино. Это произошло впервые после рождения Василисы», - сообщил певец сайту mk.ru.

Помимо отдыха, артист выезжал в студию и дописывал песни – они выйдут в ближайшее время.

Ivan работает с разными артистами, в частности, с певицей Ириной Аллегровой, исполнителем Николаем Носковым. Ранее он благодарил Аллегрову за дуэт и отмечал, что певица «прекрасна».