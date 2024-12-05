Певец IVAN рассказал о сотрудничестве с Аллегровой и самочувствии Носкова

Певец Александр Иванов, выступающий под псевдонимом IVAN, рассказал о сотрудничестве с Ириной Аллегровой и самочувствии Николая Носкова. Артист поделился подробностями своей жизни в интервью WomanHit.ru.

Исполнитель общается со звездами шоу-бизнеса, активно работает и успевает уделять время семье. Певец записал дуэты со многими артистами и рассказал, какие у него впечатления от Ирины Аллегровой.

«Она прекрасна! От нее чувствовалась поддержка в тот момент, а еще песня красивая. Хочу сказать ей спасибо большое за дуэт», – признался IVAN.

Долгое время артист работает вместе с Николаем Носковым. СМИ часто пишут о здоровье исполнителя хита «Это здорово». Александр отмечает, что давно не виделся с коллегой, но рассказал о его состоянии.

«Чувствует себя хорошо», – пояснил он.

Певец признался, что Носков вызывает у него восхищение. Он поделился, что у Николая есть много красивых заготовок для слушателей.

«Я очень верю в то, что их услышит широкая публика. Но он в этом отношении очень педантичный, поэтому ждем», – объяснил знаменитость.

В обычной жизни Иванов дружит со Стасом Пьехой, с которым любит обсуждать разные темы и пить чай. Он признался, что они много смеются и говорят о спорте. Кроме того, у него сложилось общение с Ромой Архиповым. Но с музыкантом они не могут часто видеться из-за загруженности.

Ранее мы писали о том, что Николай Носков потерял на шиномонтаже почти полмиллиона рублей.