Участницы группы «Фабрика» заявили, что гордятся русскими традициями
© Kashaev Pavel/East News
Участницы группы «Фабрика» заявили, что гордятся русскими традициями. Об этом сообщает Пятый канал.
Солистки коллектива «Фабрика» рассказали, что любят женские образы в русской культуре. В качестве примера они привели царевну Несмеяну и Василису Премудрую.
«Ну, конечно же, Василиса Премудрая, прекрасная царевна Несмеяна, Снегурочки, матрешки, в конце концов. Это все про нас, про нашу культуру», — рассказала Екатерина Москалева.
Москалева добавила, что недавно была в отпуске за границей, где неожиданно для себя на ресепшене отеля обнаружила матрешек.
«Это знак почета, знак того, что нашу культуру ценят и любят, и это очень важно, потому что у нас это в крови», — объяснила она.
Ранее мы писали о том, что Мария Зайцева рассказала о запретах солисткам группы «Ассорти». По словам певицы, в контракте группы присутствовал пункт про роды.