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14:07, 05 января 2024
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Участницы группы «Фабрика» заявили, что гордятся русскими традициями

Участницы группы «Фабрика» заявили, что гордятся русскими традициями

© Kashaev Pavel/East News

Участницы группы «Фабрика» заявили, что гордятся русскими традициями. Об этом сообщает Пятый канал.

Солистки коллектива «Фабрика» рассказали, что любят женские образы в русской культуре. В качестве примера они привели царевну Несмеяну и Василису Премудрую.

«Ну, конечно же, Василиса Премудрая, прекрасная царевна Несмеяна, Снегурочки, матрешки, в конце концов. Это все про нас, про нашу культуру», — рассказала Екатерина Москалева.

Москалева добавила, что недавно была в отпуске за границей, где неожиданно для себя на ресепшене отеля обнаружила матрешек.

«Это знак почета, знак того, что нашу культуру ценят и любят, и это очень важно, потому что у нас это в крови», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что Мария Зайцева рассказала о запретах солисткам группы «Ассорти». По словам певицы, в контракте группы присутствовал пункт про роды.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Пятый канал
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Фабрика
группа
культура
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