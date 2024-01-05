Участницы группы «Фабрика» заявили, что гордятся русскими традициями. Об этом сообщает Пятый канал.

Солистки коллектива «Фабрика» рассказали, что любят женские образы в русской культуре. В качестве примера они привели царевну Несмеяну и Василису Премудрую.

«Ну, конечно же, Василиса Премудрая, прекрасная царевна Несмеяна, Снегурочки, матрешки, в конце концов. Это все про нас, про нашу культуру», — рассказала Екатерина Москалева.

Москалева добавила, что недавно была в отпуске за границей, где неожиданно для себя на ресепшене отеля обнаружила матрешек.

«Это знак почета, знак того, что нашу культуру ценят и любят, и это очень важно, потому что у нас это в крови», — объяснила она.