«Этот пункт противоречит Конституции РФ»: Мария Зайцева раскрыла, что запрещали солисткам группы «Ассорти»

Певица Мария Зайцева заявила, что в контракте группы «Ассорти» присутствовал пункт с запретом на роды для участниц коллектива. Артистки не имели право образовывать семьи и планировать пополнение.

Женская музыкальная группа, в которую входила Зайцева, была популярна в середине нулевых годов. Тогда поклонники сходили с ума от солисток и их хитов. Однако закулисная жизнь была не похожа на ту, что представляли фанаты, глядя на красивых поющих девушек. Как и в любом бизнесе, чтобы выступать и быть популярными, молодые вокалистки подписывали контракт, в котором были весьма шокирующие пункты. Один из них – запрет на появление детей.

Мария, покинувшая «Ассорти» в 2011 году, рассказала, что они с коллегами не изучали договор досконально, просто пробегались по нему глазами. Но делать так ни в коем случае нельзя. Она посоветовала начинающим артисткам не следовать ее примеру и всегда читать все пункты контракта с продюсером.

«Так как я закончила юрфак, то я прекрасно понимала, что в принципе этот пункт противоречит Конституции Российской Федерации. Поэтому, может быть, написано все, что угодно, но если это противоречит нашему законодательству, то работать не будет в любом случае», - поделилась Зайцева в YouTube-шоу «50 вопросов» на канале «Макарена».

Кроме того, в контракте было прописано, что участницы должны получать всего пять процентов от общей суммы гонорара, что крайне мало. Поэтому, когда закончился срок договора, они составили новый уже с нормальными условиями. Тогда же из него убрали пункт о запрете беременности.

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