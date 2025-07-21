Певца Олега Газманова объявили в розыск на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации журналистов, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск музыканта Олега Газманова.

При этом певец разыскивается еще с 2022 года, с 2015 года Газманов находится в списке украинского сайта «Миротворец». Певца обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Это не первый раз, когда СБУ повторно объявляет в розыск российских знаменитостей. Так, в июле санкции коснулись Николая Баскова, а буквально на днях начали разыскивать телеведущего Бориса Корчевникова.

Ранее мы писали о реакции Карена Шахназарова на включение в санкционные списки ЕС. Он заявил, что это никак не повлияет на его работу.