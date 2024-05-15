Участницам группы «Пропаганда» угрожают расправой за концерт в зоне СВО

Участницы группы «Пропаганда» столкнулись с угрозами из-за благотворительного концерта в зоне СВО. Певицы получили сообщения от сторонников Украины, в которых с ними обещали расправиться и оскорбляли их. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, из-за жестких комментариев в Сети продюсер музыкального коллектива обратился в полицию. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что многие аккаунты, с которых отправлялись угрозы, были фейковые или иностранные. А на остальных было написано заявление.

Напомним, что «Пропаганда» отправилась в зону СВО 6 мая. Артистки выступили для 114-й мотострелковой бригады и записали поздравление ко Дню Победы. Ролик был опубликован на официальной странице группы.

Ранее появились новые подробности истории с избиением жены актера Никиты Волкова из сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Лиана Гриба, которую женщина обвиняет в нанесении травм, вышла на связь и призналась, что написала в МВД встречное заявление.