Была драка или нет? Обвиненная в избиении жены звезды «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба написала заявление в МВД

Актриса Лиана Гриба обратилась в МВД со встречным заявлением на жену коллеги Никиты Волкова Елену Еременко. Она утверждает, что все обвинения в избиении ложные. Об этом она сообщила в личном блоге.

Скандал с участием звезд российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь» разгорелся 14 мая. Появилась информация, что еще в конце прошлого года на супругу русского Серкана Болата напала Лиана Гриба. Женщина заявила, что артистка вышла из себя на вечеринке проекта. Она якобы сначала вылила на нее вино, а после в течение часа наносила ей удары руками и ногами. В итоге Елене пришлось обращаться в больницу и снимать побои.

Оказалось, что после случившегося жена Волкова обратилась в полицию. Узнав об этом, Гриба совместно с адвокатом тоже составила заявление. Лиана рассказала, что между ней с Еременко действительно был конфликт, но она ее не била. К слову, она также отметила, что на тот момент была уже помолвлена со своим возлюбленным, поэтому обвинения в ревности беспочвенны.

Напомним, что, по версии Елены, ссора произошла из-за того, что Гриба попыталась доказать, что между ней и Волковым на съемках появились реальные чувства. Тогда женщина сказала «где я, а где ты», и это вывело актрису из себя.

Ранее о нападении Лианы Грибы на жену Волкова высказалась ее директор.