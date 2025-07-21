Дочь гендиректора ГУМа София Гугуберидзе сыграла свадьбу у подножия Казбека
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Дочь генерального директора Bosco и ГУМа София Гугуберидзе отметила свадьбу с избранником Георгием. Они устроили четырехдневное роскошное торжество в горах Грузии – у подножия Казбека. Подробностями они поделились в соцсетях.
Гости наслаждались фуршетом на траве, традиционными танцами и живой музыкой. Жених растопил сердца, исполнив для невесты песни. Но главным сюрпризом стало выступление Софии. Невеста переоделась в красный национальный костюм, спрятала лицо под папахой. После эффектного выступления она сняла головной убор и показала лицо, чем вызвала бурные овации.
Среди приглашенных — подруга невесты Анка Цицишвили (соосновательница концепт-стора IERI), художник Алексей Дубинский и другие представители грузинской богемы.
Несмотря на любовь к ярким мероприятиям (девичник в Марракеше она назвала «еще одной марокканской сказкой»), София тщательно скрывала личную жизнь. Имя жениха стало известно только после свадьбы.
Пользователи Сети восхитились красотой невесты и отметили, что молодые устроили роскошное торжество, учитывая традиции.
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