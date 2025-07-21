Дочь гендиректора ГУМа София Гугуберидзе сыграла свадьбу у подножия Казбека

Дочь генерального директора Bosco и ГУМа София Гугуберидзе отметила свадьбу с избранником Георгием. Они устроили четырехдневное роскошное торжество в горах Грузии – у подножия Казбека. Подробностями они поделились в соцсетях.

Гости наслаждались фуршетом на траве, традиционными танцами и живой музыкой. Жених растопил сердца, исполнив для невесты песни. Но главным сюрпризом стало выступление Софии. Невеста переоделась в красный национальный костюм, спрятала лицо под папахой. После эффектного выступления она сняла головной убор и показала лицо, чем вызвала бурные овации.