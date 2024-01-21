Участница шоу «Голос» Саша Круглова высмеяла причину отъезда Анны Asti из России

Участница шоу «Голос» на Первом канале Саша Круглова высмеяла певицу Анну Дзюбу, выступающую под псевдонимом Анна Asti. Артистку возмутили появившиеся в СМИ сообщения о том, что оскандалившаяся на «голой» вечеринке певица якобы перенесла операцию на суставе и улетела в теплую страну на реабилитацию.

«Что за пиарщики работают с Asti? Наверное, те же, что придумали голую вечеринку Ивлеевой, где Анна тоже блистала во всей красе. Команду после громкого скандала Ивлеева потом уволила, а Asti отовсюду вырезали», - приводит портал Утро.ру слова Кругловой.

Она также предположила, что девушки совместно решили выстрелить такой «новостью», чтобы реабилитировать Дзюбу.

При этом Круглова выразила уверенность, что после операций перелеты и влажный климат противопоказаны, поэтому новости о реабилитации Asti на побережье океана вызвали у нее только смех.

«Я думаю, эта голая вечеринка сорвала маски приличия со многих звезд и показала, кто есть кто», – заключила Круглова.

Ранее мы писали, что еще прошлой осенью Asti планировала лечь под нож хирурга. Дело в том, что у нее обнаружили редкую патологию – Келлер 2. Заболевание характеризуется неожиданными судорогами, которые мешали девушке спокойно выступать. Также у исполнительницы хита «По барам» был полностью разрушен сустав. После операции она вместе с мужем покинула Россию.