Участница Reflex раскрыла планы пропавшей с медийного поля группы

Участница группы Reflex, певица Ирина Нельсон рассказала, что в настоящий момент идет подготовка к юбилейному концерту. Ее слова приводит Gazeta.SPb.

Как призналась артистка, коллектив пропал лишь с медийного поля, однако продолжил творить и радовать фанатов.

Нельсон уточнила, что Reflex готовит новый альбом, где будут сочетаться классические мотивы и свежие музыкальные эксперименты. Исполнительница подчеркнула, что концепция ретро-музыки важна для группы, поскольку это музыка, которая прошла испытание временем.

«Мы любим экспериментировать, любим творческий подход и, конечно же, мы не удержались и сделали композиции, которые не совсем похожи на наше раннее творчество, но есть и давно всем знакомые клише», — поделилась Нельсон.

Артистка также заверила, что творческий прорыв никогда не покидал и не покинет коллектив.

Ранее экс-солистка группы Reflex рассказала, как получала травмы на съемках.