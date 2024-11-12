«Потом была вся в синяках»: экс-солистка группы Reflex рассказала, как получала травмы на съемках

Бывшая солистка Reflex Женя Малахова после карьеры в музыкальной группе вплотную занялась киносъемками. Во время работы над одним из проектов артистка получила травмы. В беседе с сайтом «Страсти» она заявила, что хотела выполнять все трюки, в том числе опасные, сама.

В интервью Малахова рассказала, как принимала участие в съемках сериала. По ее словам, она вместе с командой приехала в Ярославль. Там Женя узнала, что ее героине надо было выбраться из окна и соскользнуть с оконной рамы. Актриса решила, что выполнит этот трюк сама. В итоге она получила травмы при выполнении опасного элемента.

«Первое, что мне вспомнилось, это на съемках одного из сериалов, дело было в Ярославле. Я сказала, что трюки буду выполнять сама. Моя героиня выбиралась из открытого окна и соскальзывала с рамы. Она висела руками на карнизе. И я это делала сама, потом была вся в синяках, но получила просто колоссальное удовольствие», — рассказала Малахова.

Полное интервью о возвращении Жени Малаховой на сцену, жизни, детях и кино можно прочитать здесь.