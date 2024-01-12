Участница «Новых звезд в Африке» рассказала об отравлении на проекте

Юмористка Наталия Медведева рассказала об отравлении на проекте «Новые звезды в Африке». Об этом она сообщила в эфире YouTube-шоу «Вкусно как в Африке».

Во время съемок телепередачи Медведева испытала проблемы со здоровьем. Дело в том, что она и другие участники отравились. Все произошло из-за бобов. По словам юмористки, в самом начале они пробовали приготовить продукт и замочили бобы, но не стали их готовить, так как не было кастрюли. В итоге они полакомились несваренными бобами и почувствовали недомогание.

«На самом деле, если съесть четыре-пять штучек, — это нормально», — вспомнила артистка.

Наталия рассказала, что съела целую горсть сырых бобов. Из-за слабого желудка она почувствовала себя очень плохо и признает свою ошибку. Она заявила, что замоченная фасоль – тяжелая пища для желудка.

Медведева пояснила, что из-за казуса она и другие участники провели много времени вне камер.

«В туалете дня так два посидели», — поделилась звезда.

Ранее мы писали о том, что юмористка Наталия Медведева пообщалась с корреспондентом портала «Страсти» и раскрыла секрет красоты. Звезда Comedy Woman призналась, что ее похудение никогда не заканчивается из-за беременностей, но больше она не планирует рожать детей.