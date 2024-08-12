Участница группы «Винтаж» захотела детей от Павла Дурова

Участница группы «Винтаж» Анна Плетнева в шутку призналась, что хочет детей от миллиардера и программиста Павла Дурова. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Исполнительница разместила видео, в котором окружена детьми в масках с лицом основателя Telegram. В видео они поют строчки из песни звезды.

«Отвези меня на Патрики, я так хочу от тебя детей», — исполнила артистка.

Певица подчеркнула, что посвятила этот трек программисту.

«Господину Дурову посвящается… #демографическийкризис #яхочуоттебядетей», — подписала пост Плетнева.

Напомним, в начале августа проживающая в Швейцарии Ирина Болгар призналась, что является матерью троих младших детей Павла Дурова.

Через некоторое время после первых публичных заявлений Болгар основатель Telegram выложил пост, в котором рассказал, что у него более 100 биологических детей, которые живут в 12 странах. Дуров объяснил, что это стало возможным из-за того, что 15 лет назад он стал донором спермы. Предприниматель также заявил о намерении открыть свой ДНК-код, чтобы в будущем детям было легче найти друг друга.

Ранее телеведущая Ксения Бородина раскрыла смешное прозвище от нового бойфренда.