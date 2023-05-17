Участница группы «Блестящие» Ксения Новикова намерена оставить бывшего мужа без дома

Ксения Новикова развелась с Алексеем Сорокиным еще в 2018 году, однако оборвать с ним все связи не может до сих пор. Дело в том, что мужчина через суд пытается отобрать у нее с сыновьями дом за 20 миллионов рублей, и разбирательства продолжаются по сей день. 17 мая артистка отмечает день рождения, и в этот день она загадывает только одно желание – наконец полностью избавиться от экс-супруга.

На данный момент у Ксении совершенно нет уверенности в завтрашнем дне, так как она постоянно боится остаться с детьми на улице из-за человека, который ни копейки не вложил в строительство особняка. Но сдаваться певица не намерена. Она настроена решительно и во что бы то ни стало выиграть дело.

«История по дому в процессе. Скажу так: есть подвижки, в хорошую сторону. Но пока буду рассказывать детали, пусть будет тайной, чтобы не сглазить», - призналась Новикова в интервью изданию Woman.ru.

Напомним, что дом участницы группы «Блестящие» находится недалеко от МКАДа. Его вокалистка строила полностью на свои деньги. Только в самом начале родители помогли ей купить сам участок. Но так как работа над ним велась, когда Ксения состояла в браке, то Сорокин имеет на него право, несмотря на то, что не вложил в него собственных средств.

На данный момент в особняке отремонтирована только половина комнат, остальные Новикова не трогает, так как не хочет тратиться на то, что в любой момент могут отобрать. В планах у нее продолжить обустройство после того, как завершится суд.

Ранее стало известно об избиении сына Ксении Новиковой.