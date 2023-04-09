Сын Новиковой из «Блестящих» перенес операцию после избиения школьником

Ребенок бывшей солистки из музыкальной группы «Блестящие» Ксении Новиковой был жестоко избит школьниками, после чего мальчик прошел обследование у врачей.

Нападавший подросток занимался боевыми искусствами, поэтому травмы оказались значительными. Сын Новиковой после избиения получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом кисти руки и носа.

Известно, что в конце марта мальчику провели операцию по восстановлению носовой перегородки. Эксперты оценили травмы ребенка и, исходя из них, оценили причиненный вред здоровью. Певица обратится в суд для взыскания денег с родителей обидчика за моральный и материальный вред.

Ранее мы раскрыли подробности инцидента, произошедшего с сыном Ксении Новиковой.