Участница «голой» вечеринки вошла в список лучших певиц России

Музыкальный продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru заявил, что Лолита и Николай Носков являются лучшими артистами, которые поют вживую. Несмотря на скандал после «голой» вечеринки Ивлеевой, исполнительница продолжает выходить на сцену.

«Лолита, на мой взгляд. Она сделала огромный шаг вперед как распался кабаре-дуэт «Академия». Опыт, самосовершенствование — великая вещь, — поделился Евгений.

Бабичев также отметил Полину Гагарину, которая раскрылась после участия в шоу «Фабрика звезд». Продюсер вспомнил и о Николае Носкове, который в 2011 году на своем сольном концерте тщательно готовился, хоть и является звездой сцены. Он помогал с организацией и признался, что артист обожает петь живьем. По его словам, даже во время съемок он просит не ставить фонограмму, но на это редко кто соглашался.

«Серьезные телебоссы не верят в нашу эстраду. Например, если [Сергей] Лазарев захочет спеть живьем, а это он может, я не верю, что ему на очередном «Голубом огоньке» позволят петь вживую среди фонограммных», – добавил он.

Ранее мы писали о том, что что в Госдуме попросили проверить Лолиту за провокации на концертах. Поводом для обращения послужили июльские концерты артистки в Москве и Санкт-Петербурге.