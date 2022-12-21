Участница «Дома-2» навела порчу на Ольгу Бузову, сделав ее бездетной

Певица Ольга Бузова и ее сестра Анна не могут забеременеть из-за воздействия магии. Девушкам 36 и 34 года соответственно, и есть шанс, что у них всё наладится.

Шаманка Эльвира Усубалиева заявила, что на Бузову навели свадебную порчу и порчу на одиночество. Это сделала бывшая подруга и участница шоу «Дома-2» - кто именно, неизвестно.

Женщине не давало покоя, что Бузова взошла на звездный Олимп и обсуждается на каждом шагу. Из-за зависти и злости она пошла к бабке и попросила о магическом воздействии.

После этого у Бузовой случился неудачный брак с футболистом, а затем роман с блогером Давидом Манукяном.

Шаманка рассказала, что от магии пострадало всё окружение певицы, включая сестру и помощников. Сама заказчица тоже не будет счастлива в личной жизни.

Усубалиева отметила, что для снятия порчи необходимо «провести определенные ритуалы и поставить защиту на Бузову». В этом случае всё исправится.

Ранее сообщалось, что сатирик Михаил Задорнов мог прожить намного дольше, если бы не принял в подарок куклу вуду.