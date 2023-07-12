Участие подтвердил один артист: приближающийся фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале может ждать провал
На фестиваль певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале подтвердился один артист Андрей Данилко.
Источник: Starface.ru
На фестиваль певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале подтвердился единственный исполнитель – Андрей Данилко. Остальные участники пока не дали ответ, будут ли участвовать в событии с 26 по 30 июля.
Об этом сообщил сайт Woman.ru.
По информации издания, хедлайнерами заявлены певцы Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ), Андрей Макаревич** (признан иноагентом на территории РФ) и другие. Однако по мере приближения фестиваля у них появляются какие-то событие, не связанные с выступлением в Юрмале.
На «Рандеву» должна приехать певица Алла Пугачева. Продюсер Дмитрий Ашуров считает, что даже если она выступит, не спасет ситуацию.
«Лайма может вылететь в трубу», - сказал источник.
Причем билеты на фестиваль недешевые: они стартуют от 55 евро. Максимальная стоимость – 330 евро. До сих пор много билетов в продаже.
Продюсер отметил, что фестиваль создан на базе «Новой волны». Если раньше мероприятие давало прибыль более 5 млн долларов, то сейчас нельзя рассчитывать и на половину этой суммы, считает продюсер.
Ранее Вайкуле призвала всех делать пластические операции ради внуков.
*признан иноагентом на территории РФ
**признан иноагентом на территории РФ