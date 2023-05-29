НАШ ШОУБИЗ
17:03, 29 мая 2023
1 мин.

Лайма Вайкуле призвала стариков делать пластические операции, чтобы быть приятными для малышей

69-летняя певица Лайма Вайкуле предложила всем делать пластические операции «ради внуков».

Лайма Вайкуле призвала стариков делать пластические операции, чтобы быть приятными для малышей

Фото: Korobeynikov Dmitry/East News

Певица Лайма Вайкуле оскорбила пожилых людей, говоря о своих пластических операциях. 69-летняя артистка заявила, что дети боятся внешнего вида стариков.

«Дети боятся стариков», - несколько раз произнесла Вайкуле в интервью латвийскому журналисту.

Позиция артистки заключается в том, что делать пластические операции после 70 лет обязательно нужно «ради внуков», пишет aif.ru.

Благодаря хорошим генам сама Вайкуле впервые прибегла к операции после 50 лет. Она с удовольствием решалась на изменения, так как артистке нравился наркоз.

В том же интервью Вайкуле сделала заявление о том, что «никогда не была в России». Она пояснила, что только приезжала в страну на время и не находилась здесь подолгу. В основном Вайкуле жила в Латвии и Америке.

До этого певица поразила другим заявлением: она сообщила, что «кормила СССР и Россию». Речь шла о том, что певица давала много концертов и делала большие отчисления с гонораров.

Источник фото:Korobeynikov Dmitry/East News
Источник:aif.ru
Теги:
Лайма Вайкуле
пенсионеры
пластическая операция
Новости партнеров
О чем говорят