«Безголосая певица»: зрители обвинили Орбакайте в использовании фонограммы на концертах в США

Певицу Кристину Орбакайте обвинили в использовании фонограммы на концертах в США. Дочь Аллы Пугачевой активно гастролирует, а СМИ приводят комментарии зрителей и пользователей Сети после ее выступлений.

Как сообщает Телеканал «78» даже русские эмигранты с Брайтон-Бич были разочарованы ее концертами. Они приводят комментарии жителей в соцсетях. Люди уличили Кристину в использовании записанного ранее вокала. А некоторые отметили, что у певицы нет голоса.

«Под фонограмму. Орбакайте никогда не поет вживую. Вживую поют всего несколько российских артистов, Ваенга, Гагарина, Лорак, Леонтьев пел, Кобзон пел», «Она не пела под фонограмму», «Она вообще не умеет петь, у нее голоса нет, вы о чем? В интернете полно роликов, где ей фанеру выключили, и как она хрипела после этого. Подождите, скоро и внуки "талантливые" запоют. И на этом концерте вряд ли было иначе», – пишут пользователи Сети.

Как пишет «Царьград», Орбакайте далее устроила тур по Северной Америке, но и там не смогла собрать аншлаг. Ее выступление в Майами оказалось провальным в финансовом отношении. А в канадском Ванкувере зрители пожаловались, что Кристина выступала в старом здании театра. Они решили, что таким образом звезда решила сэкономить на плате за аренду.

«И мамашка не помогла - голоса нет», «Безголосая певица нигде не нужна», «Пусть только в Россию не возвращается», – пишут читатели «Царьграда».

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами из своей квартиры в США.