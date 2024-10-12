Раскрыты убытки российского бизнеса Никиты Преснякова

Бизнес Никиты Преснякова понес убытки на 1 миллион рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2018 году внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков открыл свой бизнес по установке спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы и регионов. Оформлена компания на возлюбленную музыканта — Алену Преснякову, однако среди учредителей компании есть имя Никиты.

Согласно данным журналистов, за 2023 год ООО ТД «НИКО СПОРТ» понесла убытки на 1 млн рублей. При этом доходы компании составили 5,8 млн рублей, а расходы 6,8 млн рублей.

Годом ранее организация зарабатывала 10,4 млн рублей, а в 2021 году доходы составляли 18 млн рублей.

Напомним, Никита Пресняков живет с женой в США. Сейчас музыкант занимается сольной карьерой и производством клипов на заказ.

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